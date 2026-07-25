В прибалтийской республике разгорелся публичный скандал вокруг рекламного постера, размещенного местной компанией. Экс-депутат столичного муниципалитета Латвии Руслан Панкратов, комментируя ситуацию для РИА Новости, выразил убеждение, что подобная провокация не является случайной ошибкой.

По информации издания, на изображении двое мужчин в футболках с национальной символикой Украины готовят шашлык. Позади них вьется дым, напоминающий о пожарах. Однако главный повод для возмущения — не визуальный ряд, а рекламный слоган, обыгрывающий процесс приготовления пищи. Фраза о том, что правильный гриль способен смягчить горький привкус, вызвала резонанс из-за того, что в местной среде «луком» часто пренебрежительно обозначают этнических русских.

Политик Панкратов уверен, что это целенаправленный шаг, отражающий политику прибалтийского государства последних трех десятилетий. По его мнению, отказ компании-заказчика удалить скандальную рекламу лишь подтверждает наличие скрытого политического подтекста. Панкратов подчеркнул, что в данном случае мы имеем дело не с оплошностью маркетологов, а с явным проявлением русофобии, которая, как он считает, десятилетиями культивируется на государственном уровне в странах Балтии.

«Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб, как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой. Бизнес просто считывает сигнал из настроений эстонского общества и монетизирует его», — считает Панкратов.

Ранее сообщалось, что депутат ЕП Тоом раскритиковала рекламу с жареным луком из-за русофобии.