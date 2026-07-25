«В них верят и всегда готовы поддержать»: Химки передали в зону СВО партию гуманитарной помощи

В Химках сформировали и отправили на передовую новый конвой с гуманитарной помощью. В формировании груза приняли участие глава городского округа Инна Федотова, волонтеры, неравнодушные жители и представители общественных организаций. Все посылки собирались строго по заявкам военнослужащих — от бытовых вещей до специализированного оборудования, сообщила администрация городского округа.

В администрации отметили, что маршрут доставки выстроен так, чтобы адресно доставить груз в заранее согласованные локации. В составе отправления — техника, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, маскировочные сети и другие позиции, в которых бойцы испытывают потребность.

«Спасибо каждому, кто принимает участие в этой важной работе. Именно благодаря вашему неравнодушию наши бойцы чувствуют поддержку родного города. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы наши ребята знали: дома их ждут, в них верят и всегда готовы поддержать», – сказала глава Химок Инна Федотова.

Сбор помощи в городском округе продолжается. Присоединиться к акции могут все желающие. Пункт приема работает в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б. Организаторы призывают жителей не оставаться в стороне и внести свой вклад в общее дело поддержки военнослужащих.

«Отправка гуманитарной помощи на передовую — это не просто сбор вещей, а реальная забота о наших бойцах. Рад, что жители Химок активно участвуют в этой работе. Вместе мы приближаем Победу», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

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