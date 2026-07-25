«На паузе»: Оксана Самойлова призналась, что пока не готова к новым отношениям после развода с Джиганом
The Voice: Оксана Самойлова призналась, что поставила личную жизнь на паузу
Фото: [соцсети]
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова приехала на фестиваль Dream Fest в Баку. Вместе с ней были ее дети, и, как всегда, она не переставала удивлять поклонников откровениями о личной жизни и планах на будущее, пишет The Voice.
Накануне Оксана поделилась сразу несколькими новостями, которые заставили фанатов обсуждать ее каждое слово.
Главная тема — общение детей с отцом, рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). Самойлова заявила, что никогда не устанавливала ограничений на их встречи. По ее словам, отец может видеться с детьми столько, сколько хочет.
«Дети смогли адаптироваться: сначала был шок, а потом им будто понравилось, потому что они стали получать в два раза больше внимания, подарков и прочего», — рассказала она.
Такой подход, по ее мнению, позволил выстроить правильный баланс и адекватную схему взаимодействия в семье. А вот личная жизнь Оксаны, судя по ее словам, пока на паузе.
«Меня нельзя пригласить на свидание», — с улыбкой заявила она.
Вместо романтики она сосредоточена на творчестве и бизнесе. Недавно она выпустила трек «Мамми». Интересно, что Джиган слушал композицию еще до релиза, зимой, когда ее только написали, и спросил Оксану: «Это не про меня?». На что она ответила отрицательно.
Отдельно Оксана рассказала о своих дочерях. Ей удалось наладить отношения со старшей, Ариелой, у которой был сложный период с 12 лет — в том числе она экспериментировала со внешностью, избавившись от бровей. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, и у них с мамой восстановился контакт.
Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова стала тетей.