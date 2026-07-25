Средняя пенсия неработающих россиян выросла до ₽25 838 — в августе граждан ждет перерасчет

Специалисты Социального фонда России подвели промежуточные итоги по динамике пенсионных выплат. Как выяснили аналитики ведомства, за прошедшие 12 месяцев средний размер пенсионного обеспечения у неработающих граждан увеличился почти на ₽1,8 тыс. По данным, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, в июне 2026 года усредненный показатель достиг отметки в ₽25 838. Для сравнения: в июне прошлого года он составлял ₽24 005.

В Соцфонде также обратили внимание на значительный разрыв между общероссийскими цифрами и показателями в отдельных субъектах. Так, в двух северных автономных округах — Чукотском и Ненецком — суммы выплат работающим пенсионерам превысили 35-тысячный рубеж.

По данным издания, уже в следующем месяце пенсионеров ждет очередной перерасчет. Для большинства получателей, не имеющих официального трудоустройства, прибавка запланирована на уровне 17,3%. Однако для двух льготных категорий граждан повышение будет чуть выше. Речь идет об участниках программы добровольного софинансирования накоплений, а также о родителях, использовавших материнский капитал для формирования будущей пенсии — их выплаты проиндексируют на 19,3%.

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