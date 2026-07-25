Остров, паром и вертолет: квартиру композитора Игоря Крутого за $7,5 млн в США арестовали

В Соединенных Штатах наложен арест на элитную недвижимость, принадлежащую известному композитору Игорю Крутому. Как информирует телеграм-канал Mash, основанием для судебного решения стали обвинения в адрес музыканта в мошенничестве, сообщила Lenta.ru.

По данным издания, предметом разбирательства стали апартаменты площадью 450 квадратных метров, расположенные на частном острове в престижном районе. Добраться до этого жилья, по информации источника, можно исключительно водным или воздушным транспортом — паромом либо вертолетом.

В статье издания отмечено, что квартира была приобретена Крутым за $7,5 млн. Однако на сегодняшний день ее рыночная стоимость, как уточняется в сообщении, практически удвоилась и достигла почти $14 млн. Примечательно, что ежегодные расходы на содержание этой роскошной недвижимости составляют около $140 тыс.

Конфликт, приведший к аресту, связан с неудавшейся сделкой по покупке этого жилья, отмечено в статье. Кобы пытался приобрести апартаменты через трастовый фонд покойный ныне миллиардер. Однако сделка сорвалась после его смерти. Впоследствии наследники бизнесмена — его сестра и дочери — обратились в суд с иском, утверждая, что средства за недвижимость были переданы, но право собственности на объект так и не было оформлено. Осенью 2025 года американская судебная инстанция наложила обеспечительные меры. Теперь апартаменты нельзя продать, подарить или переоформить на третьих лиц, при этом закон допускает их сдачу в аренду.

В настоящее время производство по делу приостановлено. Как сообщается в статье издания, это связано с необходимостью урегулирования вопросов, касающихся обширного наследства, которое также затрагивает юрисдикции Великобритании, Монако и Латвии.

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