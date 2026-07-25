Москвичка поставила себе пломбу из геля для ногтей и чуть не лишилась зуба

Желание сэкономить и не терять доход от работы едва не обернулось для московского мастера маникюра потерей зуба. Как информирует телеграм-канал «База», 38-летняя женщина около двух недель терпела зубную боль, но обращаться к стоматологу не спешила — не хотелось отменять приемы клиенток, сообщил MK.RU.

По данным издания, вместо визита в клинику женщина решила импровизировать. Вооружившись маникюрными фрезами, УФ-лампой и гелем для наращивания ногтей, она встала перед зеркалом и попыталась вычистить кариозную полость самостоятельно. Затем она заполнила образовавшуюся пустоту гелем и закрепила его под лампой, имитируя процесс полимеризации, знакомый ей по работе.

По информации издания, самодельная «реставрация» прослужила недолго — всего двое суток. Боль вернулась с удвоенной силой, и женщине все же пришлось обратиться к профессионалам. На приеме врачи обнаружили, что во время самостоятельных манипуляций она задела пульпу зуба, что спровоцировало воспалительный процесс.

По данным издания, стоматологам удалось спасти ситуацию: они провели чистку корневых каналов, их пломбирование и последующее восстановление зуба. Специалисты отметили, что при более позднем обращении зуб, скорее всего, пришлось бы удалять.

Ранее сообщалось, что стоматологи изучают восстановление зубов с помощью регенерации тканей.