Свадьба без медийности, но с сотней гостей: фигуристка Медведева раскрыли детали торжества

По словам спортсменки, торжество пройдет в Москве, а количество приглашенных превысит сотню человек. При этом Медведева подчеркнула, что, несмотря на масштаб, событие не будет гипермедийным и публичным.

Фигуристка призналась, что изначально пара рассматривала вариант скромного праздника в узком кругу. Планировалось пригласить около 50 самых близких людей. Однако, как пояснила Медведева, в процессе подготовки стало ясно, что ограничиться этим числом не получится. В итоге список гостей разросся, но, по ее заверениям, все приглашенные — это люди, с которыми жених и невеста постоянно контактируют и общаются практически ежедневно.

Событие намечено на лето, однако точную дату фигуристка раскрывать не стала. Известно лишь, что местом проведения станет один из ресторанов в центре столицы.

«Это будет этим летом, прямо в центре Москвы. Потому что большинство гостей – люди очень занятые, выездную свадьбу мы даже не рассматривали. Люди заняты по работе, тем более это вторая половина лета, осень надвигается, многие начинают готовить детей к школе. Поэтому мы выбрали локацию, которая будет удобна и нам, и гостям», — сказала Евгения Медведева.

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