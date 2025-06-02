Погода еще неблагоприятная: в Хакасии открыли купальный сезон

В пресс-службе МЧС России по Хакасии обратились к жителям республики с просьбой преждевременно не открывать купальный сезон. В ведомстве отметили, что погода в регионе не располагает для открытия пляжного сезона. Однако если жителям хочется купаться, то лучше это делать в присутствии специалистов ведомства. Для этого стоит посещать пляжи, которые были специально благоустроены для подобного вида отдыха.

В ведомстве отметили, что первые пляжи открылись 1 июня. До 20 июня постепенно будут доступны для посещения и остальные местные зоны отдыха у воды. Пляжи будут открыты в пяти районах Хакасии. Они оборудованы всем необходимым для отдыхающих. Уборку начали проводить в мае. В 2024 году окончание купального сезона прошло 20 августа.

«Мы не рекомендуем открывать купальный сезон слишком рано, но если холод не страшит, а купаться хочется, делай это хотя бы под присмотром специалистов!» — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Уфы оставляют негативные отзывы о местных пляжах: слив канализации в воду, стеклянные осколки на дне водоемов, запрет на купание на платных зонах.