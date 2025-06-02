Жители Уфы оставляют негативные отзывы о местных пляжах

По данным издания, жительница Уфы на сайте отзывов поделилась впечатлениями от отдыха на пляже. Стоимость посещения оценена в 200 руб. Девушка рассказала, что дно водоема грязное. В воде много битых осколков. На ее глазах поранила ногу одна из отдыхающих. Девушка призналась, что больше не будет отдыхать на пляже, даже если вход сделают бесплатным.

По информации издания, горожанка Илина рассказала, как отдыхала на другом пляже. Вход на территорию зоны отдыха платный — 150 руб. Сотрудник не предупреждает на входе, что купаться запрещено. По словам девушки, это выясняется уже на берегу. Дети не могут устоять и лезут в воду. По территории ходит сотрудник, который при помощи громкоговорителя в грубой форме призывает несовершеннолетних выйти из воды.

По данным издания, еще один пользователь оставил отзыв о пляже, стоимость входа на который достигает 200 руб.

«Так себе пляж, грязно. На другой стороне вообще воду из канализации сливают», — написал пользователь.

По информации издания, пользовательница подтвердила слова отдыхающего — зеленая вода воняет болотом.

Ранее врач-педиатр Царегородцева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как во время летнего отдыха не заразиться ротавирусной инфекцией.