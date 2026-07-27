Прогноз на зиму-2026 в Подмосковье: стоит ли ожидать морозной «мести» после жаркого лета

После рекордно теплой зимы, аномального марта и необычно жаркого лета жители Подмосковья гадают: не придется ли природе «компенсировать» перегрев суровыми морозами? Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в беседе с REGIONS объяснил, почему лето не программирует зиму и что на самом деле ждет регион в холодное время года.

Лето не «программирует» зиму

По словам ученого, связывать погоду будущей зимы с тем, каким выдалось лето или весна, нельзя. Прогноз так не устроен: одна аномалия не влечет за собой другую. Однако сам факт регулярного обновления температурных рекордов укладывается в картину глобального изменения климата. Подобные рекорды происходят все чаще, хотя каждый сезон не обязательно становится самым теплым за всю историю.

Зимы теплеют быстрее всего

Самые заметные изменения в Центральной России происходят именно зимой. Средняя температура в регионе расте примерно на 0,76 градуса за каждые десять лет — это быстрее, чем весной (0,47), летом (0,57) и осенью (0,61). При этом сильные морозы никуда не исчезнут, но в среднем зимы становятся мягче.

Эксперт также отметил: вопреки распространенному мнению, резкие температурные качели с каждым годом не усиливаются — изменчивость даже немного снижается. Зато более контрастными становятся осадки: периоды без снега чаще сменяются мощными снегопадами.

Жителей Подмосковья зимой-2026 скорее ждет чередование продолжительных бесснежных периодов и сильных снегопадов, а не экстремальные 30-градусные морозы.

Академик РАН Владимир Клименко в беседе с REGIONS добавил, что 2026 год уже можно считать экстремальным для глобального климата, хотя в отдельных регионах, включая Центральную Россию, средние показатели остаются близкими к норме.