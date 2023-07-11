Погода не помеха: В Волгоградской области собрали первый миллион тонн зерна

Во вторник, 11 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил Октябрьский район, сообщает novostivolgograda.ru . Поводом для рабочего визита стал первый миллион тонн зерна, собранный сотрудниками АО «Аксайское».

Ранее в регионе были зафиксированы сложные погодные условия: на смену засухе пришли интенсивные дожди. Но работники предприятия выполнили все поставленные ранее задачи. Территория, которую засеяли в нынешнем сезоне, составляет 3,3 млн га.

«Несмотря на происки погоды, Волгоградская область уверенно двигается к выполнению задач, поставленных Президентом России и Правительством», - рассказал Андрей Бочаров

Губернатор Волгоградской области пообщался с сотрудниками АО «Аксайское», проверил ход выполнения работ, обсудил дальнейшие планы. В нынешнем сезоне фермеры будут убирать с полей зерновые и кормовые, технические и овощные культуры, горчицу. Андрей Бочаров уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе.