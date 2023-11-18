Пограничники в Финляндии применили газ против мигрантов на границе с РФ

Пограничники в Финляндии применили газовые баллончики для сдерживания группы мигрантов на пограничном переходе Ниирала, граничащим с Россией. Соответствующее заявление сделал заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, его слова передает издание ТАСС .

По словам чиновника, на пункте присутствовала группа мигрантов, которая отказывалась выполнять приказы пограничника. Муртонене заявил, что пограничник применил самое мягкое средство в виде распыления газа для того, чтобы вернуть ситуацию под свой контроль.

Известно, что в результате распыления газа пострадал один человек. Его на месте осмотрели медики и оказали ему первую помощь. Замглавы службы не стал уточнять, какой именно газ был применен пограничником, но он заявил, что данный газ обычно и используется работниками пограничной службы.