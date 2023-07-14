Похищение подростков под Балахной: стали известны подробности инцидента

Известно, что 12 июля девушка и молодой человек 17-ти лет прогуливались по улице вблизи поселка Малое Козино. Возле них остановился автомобиль ВАЗ-2109 и вышел неизвестный мужчина, который принудил подростков сесть с ним в машину. Он угрожал ножом и говорил, что убьет их.

После того, как ребятам пришлось сесть в автомобиль, они поехали в неизвестную сторону. Детей спас случай. Машина завязла в грязи. В этом момент и парень с девушкой убежали, и сам злоумышленник.

Правоохранительным органам удалось выяснить личность мужчины. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Руководителю нижегородского СК Айрату Ахметшину поручено докладывать о ходе следствия Александру Бастрыкину.