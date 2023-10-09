«Похоронить танк или четыре машины»: Эксперт рассказал о преимуществе управляемых бомб РФ

Издание « Business Insider » публикует материал, автор которого рассказывает о превосходстве армии РФ из-за мощных авиабомб. Сотрудник из Центра оборонных стратегий Ханс Петтер Мидттун поделился подробностями.

Впервые военные РФ применили авиабомбы в начале марта. Планируемые бомбы моделей UPAB-1500 и FAB-500, которые производят на российских предприятиях, успешно показали себя в зоне СВО. Со временем количество ударов по расположениям военных Украины стало лишь увеличиваться.

Эксперт отмечает, что изготавливают такие бомбы на основе советских снарядов, недостатка которых у РФ нет. Нет сложностей и с запуском планируемых бомб. Как отмечает издание «The Telegraph» бомбы можно запускать с большого расстояния - 30-45 миль (45 – 72 км). Это также является их преимуществом.

Солдат минометного подразделения ВСУ Захар рассказал, что боевой дух военных значительно снижается из-за понимания, что они не способны противостоять таким вооружениям РФ.

«Они оставляют воронку, достаточно большую, чтобы похоронить танк или четыре машины», - рассказал военных ВСУ Захар об авиабомбах.

Ранее эксперты не раз отмечали, что планируемые бомбы остаются главной загадкой для военных РФ: бойцы не понимают, как устроена модель.