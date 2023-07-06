The War Zone: ВСУ не могут понять принцип работы российских планирующих авиабомб
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ВСУ признают, что российские планирующие авиабомбы наносят серьезный урон и имеют ряд преимуществ, сообщает американский портал «The War Zone», ссылаясь на собственные источники.
Как устроены планирующие авиабомбы – вот главная задача, с которой не могут справиться главнокомандующие Украины. Есть предположение, что секрет в GPS-наведении, но как именно оно функционирует на данный момент не изучено.
Главное преимущество таких авиабомб в том, что их можно запускать с безопасного расстояния, считают украинские военные. Результативность оружия высокая. Оборонительные укрытия ВСУ после попадания планирующей авиабомбы оказываются полностью разрушенными.
Ранее эксперты не раз утверждали, что планирующие авиабомбы - это эффективное оружие.