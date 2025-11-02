Похороны фотохудожника Игоря Пальмина пройдут в Подмосковье

В воскресенье, 2 ноября, появилась информация о смерти фотографа Игоря Пальмина. Вдова классика фотографии Светлана в беседе с ТАСС подтвердила печальное известие. Пальмин умер утром в возрасте 92 лет.

«Да, это правда. Он умер сегодня утром», — сообщила вдова.

Как сообщает издание, жизненный путь Пальмина, родившегося в 1933 году в Сталинграде, отличался редкой многогранностью. Начав с диплома геолога Воронежского университета, он затем успешно переквалифицировался в кинематографиста, завершив обучение на операторском факультете ВГИКа. Его профессиональная биография охватывала работу в телевизионной сфере, научной лаборатории АН СССР и ряде авторитетных издательств. Апогеем карьеры стало присуждение ему в 2003 году Государственной премии за фундаментальные труды «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм».

Прощание с художником состоится 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище. Об этом ТАСС проинформировала вдова классика фотографии. Информация о причине смерти не сообщается.

