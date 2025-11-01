Жена Романа Попова рассказала о предчувствии актера перед смертью

Супруга ушедшего из жизни актера Романа Попова Юлия впервые высказалась публично после траурной церемонии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По словам вдовы, самочувствие артиста серьезно ухудшилось в последние шесть месяцев жизни. Попов осознавал тяжесть своего положения и предчувствовал скорый уход.

«Он сказал: "Я принял смерть"», — привела слова мужа Юлия.

Как уточняется в публикации, непосредственно перед кончиной состояние Романа Попова было крайне тяжелым, он не мог разговаривать.

Ранее сообщалось, что перед смертью из-за рака мозга Романа Попова бросили звездные друзья.