«Похоже на фейк»: Друг Дроздова прокомментировал новость о заболевании зоолога раком

В СМИ ранее появилась информация, что Николай Дроздов болеет раком предстательной железы второй стадии. Понадобилось длительное лечение. Организм 86-летнего телеведущего тяжело отреагировал на курс химиотерапии. Дроздов обратился к медикам с жалобами на сильную усталость. Им удалось стабилизировать состояние телеведущего. Некоторые друзья и родственники подтверждают данную информацию.

В свою очередь художник Константин Мирошник ее опровергает. Он говорит, что ничего даже не слышал о курсе химиотерапии. Да, Николай Дроздов раз в сутки выпивает какие-то таблетки. Его друг не считает, что препараты как-то связаны с раком.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», — подчеркнул в беседе с RT Мирошник.

Не исключено, что все же информация о терапии правдивая. Онколог и хирург Антон Баларев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло стать причиной резкого обессиливания телеведущего Николая Дроздова.