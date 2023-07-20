Поиски пропавшего подростка на Алтае завершены: его нашли мертвым

Говорить о причинах смерти преждевременно. Необходимо сначала провести ряд лабораторных анализов и исследований. Сейчас известно только то, что открыли уголовное дело на основании статьи «Убийство».

Поиска ребенка продолжались пять суток. Александр пропал 15 июля. В поисках принимали участие не только специализированные службы, но и местные жители, волонтеры. Настораживал тот факт, что у ребенка не было репутации хулигана, гулял всегда вблизи дома. В семье не было принято уходить куда-либо и не сообщать об этом. 15 июля он ушел в непонятном направлении.

Подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в Алтайском крае также опубликовало информацию о гибели ребенка. Организация выразила соболезнования семье и благодарность всем жителям города Бийск и близлежащих населенных пунктов, кто на протяжении не одних суток помогали в поиске.