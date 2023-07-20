Поиски пропавшего подростка на Алтае завершены: его нашли мертвым
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Помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева рассказала, что пропавшего ранее 13-летнего подростка нашли мертвым в реке, пишет агентство «РИА Новости».
Говорить о причинах смерти преждевременно. Необходимо сначала провести ряд лабораторных анализов и исследований. Сейчас известно только то, что открыли уголовное дело на основании статьи «Убийство».
Поиска ребенка продолжались пять суток. Александр пропал 15 июля. В поисках принимали участие не только специализированные службы, но и местные жители, волонтеры. Настораживал тот факт, что у ребенка не было репутации хулигана, гулял всегда вблизи дома. В семье не было принято уходить куда-либо и не сообщать об этом. 15 июля он ушел в непонятном направлении.
Подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в Алтайском крае также опубликовало информацию о гибели ребенка. Организация выразила соболезнования семье и благодарность всем жителям города Бийск и близлежащих населенных пунктов, кто на протяжении не одних суток помогали в поиске.