Поиски пропавшего в лесу грибника из Кузбасса продолжаются четвертый день

В пятницу, 26 июля, житель Кузбасса пошел в лес собирать грибы, но домой так и не вернулся. Поиски пенсионера продолжаются, сообщает sibdepo.ru .

Известно, что, уходя в лес, мужчина не брал мобильный телефон. Соседка обратила внимание, что пенсионер так и не вернулся домой. Она оповестила сотрудников правоохранительных органов. 68-летнего мужчину ищут полицейские и спасательные бригады. Активную помощь оказывают волонтеры. 25 полицейских исследуют территорию. Люди разделились на группы, чтобы расширить зону патрулирования.

Известно, что мужчина ушел в лес в ветровке зеленого цвета и черных штанах. Его фото выкладывают в местных пабликах. Людей просят сообщить, если они заметят грибника.

Поиски проходят в лесной зоне Прокопьевска. На юге региона ищут женщину. Она также пропала бесследно в лесу, когда ушла собирать грибы.

ГУ МВД РФ по Кемеровской области обращается к россиянам с призывом уходить в лес, предупредив об этом близких. С собой иметь заряженный телефон, минимальный запас продуктов, фонарик, спички. Если человек потерялся, а телефон не работает, рекомендовано разжечь костер.

«Постарайтесь выбраться из леса к водоемам (река, озеро), на просеки, поляны, к линиям электропередач. При отсутствии ориентиров разведите костер на открытой местности, при помощи подбрасываемой зеленой листвы или хвои костер будет давать большой столб белого дыма, заметный издалека. Это поможет в ваших поисках», — сообщает полиция Кузбасса.

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