Тела пропавших альпинистов нашли в горах КБР

Тела ранее пропавших двух альпинистов найдены в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 июля.

По данным издания, тела пропавших альпинистов нашли на высоте 3 200 метров. Спускать их планируют при помощи вертолета Ми-8 МЧС России только на следующий день – во вторник, 30 июля.

Напомним, что сообщение о пропаже двух человек поступило утром в понедельник, 29 июля – туристы не вернулись с маршрута Адыр-суу. Известно, что альпинисты совершали восхождение на гору Юном, но назад так и не спустились. Их искали несколькими поисковыми группами, которые вскоре нашли тела погибших альпинистов.