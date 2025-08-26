Поиски сборщиков дикоросов продолжаются: что известно к этому моменту

Спасатели МЧС Сахалина ищут четырех местных жителей, которые ушли собирать грибы и ягоды и до сих пор не вернулись, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

По информации издания, о пропаже местных жителей стало известно два дня назад. В поисках принимают участие волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

В поисковой операции участвуют более 20 человек и шесть единиц техники, в частности беспилотники, сообщил телеграм-канал регионального МЧС. Также приглашен кинологический расчет.

В последнее время новости о пропаже грибников поступают из разных регионов РФ. Россиянам рекомендовано тщательно планировать поход в лес. Начать необходимо с выбора маршрута, который стоит сообщить близким людям. Также рекомендовано заранее установить свое время возвращения домой. В случае если человек потерялся, ему стоит оставаться на одном месте. Можно распалить костер и сделать лежанку. Главное не располагаться в труднодоступном месте. Важно сообщить о проблеме спасателям и ждать помощи.

Ранее сообщалось, что шестерых пропавших грибников вовремя вывели из тайги.