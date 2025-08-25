Шестерых пропавших грибников вывели из тайги: пробыли в лесу сутки

В Юргинском округе сотрудники правоохранительных органов нашли и вывели из леса шестерых пропавших грибников, которых искали в тайге практически сутки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, в поисках пропавших принимали участие 100 человек. В полиции поблагодарили всех неравнодушных россиян, кто присоединился к поискам грибников. Операция закончилась успешно: их нашли в 4 км от деревни Ясная Поляна. Сотрудников одной из патрульно-постовой службы МО МВД РФ первыми заметили грибников.

По данным ведомства, пропавшие рассказали о встрече в лесу. Они решили оставаться вместе и ждать помощи специалистов. Россиянам пришлось провести в тайге почти сутки. Ночью они палили костры. Потерявшимся сразу предложили чай, а только потом вывели из леса. К поискам приступили сразу после поступления информации в отдел.

«Их здоровью ничего не угрожает», — указано в сообщении.

Гражданам рекомендуют заранее составлять маршрут сбора грибов, предварительно показывать его родным, сообщать время возвращения домой, при возможности отправляться в лес в яркой одежде с кем-то из знакомых.

