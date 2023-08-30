Поисковикам Тюменской области прислали карту с отметкой захоронений пропавших детей

Megatyumen.ru сообщает, что в Тюменской области активисты организации, которая оказывает помощь в поисках пропавших детей, получили карту и сообщение от неизвестного лица. Отмечалось, что на карте обозначены места, в которых захоронены тела пропавших ранее детей.

Председатель организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский сообщил о подобном документе правоохранительным органам. Требовалось проверить информацию, поэтому собрали поисковую команду. Сотрудники следственного комитета, правоохранительных органов и активисты из организации «За безопасное детство» начали раскопки. В первом же месте они наткнулись на забитую под землей арматуру и пустые стеклянные бутылки.

Представители полиции поняли, что информация о закопанных телах пропавших детей оказалась ложной. Спасательная бригада потратила три дня на то, чтобы найти отмеченные точки. Пришлось проходить по болотистым зонам.

Выяснилось, что автором письма стал местный житель, который болеет психическим расстройством. Он сначала вырыл яму, заложил арматуру, поместил бутылки, нарисовал карту и придумал легенду, кто и зачем убивал детей.

«Примечательно, что автор карты попросил отнестись к сведениям серьезно и даже выдумал легенду, зачем преступник помечает места захоронений пустыми бутылками на палке. Он утверждал, что выдуманный злодей занимается «самоудовлетворением», сидя в своем авто и смотря на метки», - пишет Megatyumen.ru

Поисковик Крамарский отметил, что организация получает множество лживых данных о местонахождении пропавших детей. Активисты обязаны сообщать о каждом правоохранительным органам и проверять достоверность полученных данных.