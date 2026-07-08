Председатель Мособлдумы поздравил супружеские пары Реутова с Днем семьи, любви и верности

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил супружеские пары Реутова с Днем семьи, любви и верности. В торжественной встрече также приняли участие глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров.

«Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — сказал Брынцалов.

В число участников встречи вошли семьи Рабиновых, которые прожили вместе 63 года, Семеновых, состоящих в браке 62 года, Маценко, женатые 35 лет, Панасенко — супруги вместе 32 года. Также торжество посетили и более молодые пары — Максим и Наталья Поздеевы, Евгений и Софья Маныкины.

«Именно в семье формируются нравственные ориентиры, передаются традиции, воспитываются любовь к Родине, уважение к старшим и забота о младших. Желаю всем семейного тепла и долгих лет счастливой совместной жизни», — поздравил жителей Юров.

Ранее сообщалось, что жителей региона поздравил с праздником губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пригласил отпраздновать мероприятие в областных парках.