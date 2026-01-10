Появилась вторая версия о цели удара «Орешника» по Львовской области

Один из пользователей социальной сети X установил предполагаемое место удара «Орешником», сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Политика Страны». Анализ пользователя опровергает информацию, которая распространена СМИ.

Мэр украинского города Львов Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Твое место» заявил о повреждении одного из критически важных объектов. Он отметил, что последствия удара ужасные. Никто из людей не пострадал. Украинский мэр рассказал также, что система ПВО не смогла отразить атаку.

«Нигде на радарах эта ракета не была обозначена», — сообщил украинский мэр.

По данным издания, появилась информация, что комплекс «Орешник» нанес удар по крупнейшему газохранилищу на территории Европы — по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ), расположенному в Львовской области.

Пользователь соцсети после собственного анализ сообщил, что ракета поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Предприятие, предположительно, попадало под обстрел в 2022 году.

В Минобороны РФ не называли место удара, но сообщили о достижении целей. Применение комплекса — ответ на попытку атаковать резиденцию президента РФ.

Ранее сообщалось, что Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» для европейских лидеров.