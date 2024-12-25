Появились подробности о БПЛА, напугавшем нижегородцев

В нижегородской академии МВД проинформировали, что обнаруженный 24 декабря на территории организации беспилотник не представлял опасности для общества, сообщил newsnn.ru.

Издание отметило, что в результате падения беспилотника преподаватели и студенты академии не пострадали. Не зафиксированы также разрушения. Обломки БПЛА были переданы специальным службам. Сотрудники проведут исследование прибора. Предполагается, что объект был запущен со стороны.

Источник в правоохранительных органах рассказал NewsNN, что беспилотник упал на крышу здания академии. Студентов сразу эвакуировали. Собеседник отметил, что беспилотный летальный аппарат не был оснащен взрывным устройством. Информация предварительная. Точные данные будут предоставлены после проверки объекта.

Ранее сообщалось, что обломки украинского БПЛА повредили жилые дома и ЛЭП в Воронежской области.