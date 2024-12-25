Обломки украинского БПЛА повредили жилые дома и ЛЭП в Воронежской области

Электрическая линия была повреждена после падения частей украинского дронa в одном из районов Воронежской области. Обломки также повредили жилые дома и другие строения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, в одном районе области пострадала линия электропередачи из-за падения обломков, а в другом — кровля частного дома.

В дачном кооперативе, расположенном в пригороде Воронежа, были незначительно повреждены несколько зданий, также от осколков. Гусев отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал в результате этого инцидента.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны в ночь на 25 декабря ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами.