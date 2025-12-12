Появление службы отлова бродячих динозавров в Мытищах вызвало противоречивые отзывы горожан

В Мытищах уже несколько лет существует своя передвижная достопримечательность — автомобиль, оформленный как машина мифической «Службы по отлову бродячих динозавров». Это не просто тюнинг, а целый перформанс на колесах, ставший элементом городского фольклора, сообщил REGIONS.

Стилистика отсылает к культовому фильму «Охотники за привидениями»: желтая полоса с грифом «спецслужбы», шуточные запрещающие знаки на кузове. Транспорт давно стал героем местных сообществ в соцсетях, где жители не только делятся его свежими фотографиями, но и строят теории о владельце. Самая популярная из них гласит, что это — коллективное творчество сотрудников одного из городских домов престарелых.

Реакция прохожих всегда эмоциональна. Кто-то смеется, кто-то с иронией вступается за несуществующих ящеров.

«Они (динозавры. — Прим. ред.) же никому не мешают, зачем их ловить?» — спрашивает житель Мытищ.

Некоторые автомобилисты видят в этой затее и сугубо практический смысл. В среде автовладельцев считается, что подобная яркая индивидуализация — эффективная защита от угона.

Ранее юрист рассказала, можно ли нарядить авто гирляндой к празднику и не нарваться на штраф.