Появляется реакция стран на проведение мирных переговоров по Украине без участия России

Саудовская Аравия инициировала мирные переговоры для решения вооруженного конфликта на Украине, которые должны состояться 5 августа. Ряд стран получили приглашения. России в данном списке нет. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова принимать участие в переговорах при условии, если на них будут присутствовать представители России и Украины, пишет агентство « РИА Новости ».

Президент Мексики заинтересован в мирном урегулировании конфликта, но к этому процессу должны прийти в первую очередь Киев и Москва. Проводить переговоры без присутствия обоих сторон конфликта некорректно, поэтому Лопес Обрадор настаивает на пересмотре формата предстоящей встречи. Президент считает, что созывать другие страны должны Россия и Украина. Когда это произойдет, мексиканский политик приложит усилия для мирного разрешения вооруженного конфликта.

Согласно данным The New York Times приглашения получили европейские страны, США, Китай, Индия и Бразилия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока непонятны истинные причины организации подобных встреч. В Москве будут следить за развитием ситуации, но пока предпосылок для мирных переговоров нет.