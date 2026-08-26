Без дождей и резкого похолодания: какой погодой завершится лето в Подмосковье

Последние дни лета в Подмосковье будут комфортными и преимущественно сухими. Дневная температура может подняться до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В пятницу при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью термометры покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18–20 градусов.

В выходные ночная температура составит от плюс 8 до плюс 13 градусов. Днем прогнозируется от плюс 15 до плюс 20 градусов. В последний день календарного лета ночью ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, а после полудня — от плюс 17 до плюс 22 градусов.

Начало осени также может оказаться теплым. По предварительному прогнозу Поздняковой, в первую неделю сентября дневная температура в столице местами достигнет плюс 23–25 градусов.