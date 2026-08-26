ОГЭ-2027 станет другим: какие изменения ждут девятиклассников

Максимальный первичный балл за ОГЭ по русскому языку в 2027 году увеличится с 37 до 38. Изменения связаны с корректировкой критериев оценивания сочинения-рассуждения, сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на Рособрнадзор.

Уточнения предусмотрены в проектах документов Федерального института педагогических измерений, определяющих структуру и содержание экзаменационных материалов. Они касаются заданий, в которых школьнику необходимо написать сочинение на основе предложенного текста.

Изменится и итоговое собеседование по русскому языку, которое служит допуском к ОГЭ. Количество заданий планируют сократить с четырех до трех. Подробный пересказ прочитанного текста заменят беседой по его содержанию.

Корректировки затронут и экзамен по истории. Из работы исключат одно задание повышенного уровня сложности, поэтому общее количество заданий уменьшится с 24 до 23. Одновременно максимальный первичный балл снизится с 37 до 35. Остальные детали проведения экзаменов станут известны после утверждения окончательных версий документов.