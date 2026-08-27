Два киви перед сном: действительно ли они помогают лучше выспаться

Употребление киви вечером может способствовать более быстрому засыпанию и увеличению продолжительности сна. Об этом канадский диетолог Дженнифер Паллиан рассказала изданию Eating Well .

Возможный эффект специалист связала с составом фрукта. В киви содержатся мелатонин и серотонин, участвующие в регулировании сна и циркадных ритмов. Витамин C, фолиевая кислота и антиоксиданты также могут поддерживать восстановительные процессы в организме.

Паллиан посоветовала съедать около двух киви примерно за час до отхода ко сну. Однако специалист подчеркнула, что фрукт не является лекарством от бессонницы и может по-разному влиять на людей.

Для полноценного отдыха важны и другие привычки. Перед сном желательно отказаться от алкоголя, тяжелой пищи и интенсивных тренировок, а также сократить использование смартфонов и других устройств с ярким экраном. Если нарушения сна сохраняются продолжительное время, следует обратиться к врачу, а не пытаться решить проблему только изменением рациона.