Новый способ оплаты готовят к запуску: как расплатиться цифровыми рублями

Российские супермаркеты начали готовить кассы к приему цифровых рублей. Соответствующие логотипы и новый вариант оплаты уже появились на некоторых терминалах самообслуживания, сообщает РИА Новости .

Такую функцию, в частности, обнаружили в одном из московских сетевых магазинов. После выбора цифрового рубля покупателю предлагают отсканировать QR-код через банковское приложение, указать счет списания и подтвердить перевод. Пока завершить такую операцию нельзя — возможность станет доступна с 1 сентября, пояснили в пресс-службе торговой сети.

С этой же даты клиенты системно значимых банков смогут открывать цифровые кошельки через официальные приложения. Месячный лимит на их пополнение с безналичного счета составит 300 тысяч рублей. Переводы и другие операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными.

Первыми новую форму оплаты обязаны внедрить крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. В дальнейшем требование постепенно распространят и на менее крупных продавцов.