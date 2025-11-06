«Пока это игра на выживание»: застройщик рассказал о ситуации на рынке недвижимости

Владелец строительной компании «Инбриг» Викентий Бригаднов высказал мнение, что решение ЦБ РФ о повышении микролимитов и ограничений на ИЖС с первого квартала 2026 года рассчитано на то, чтобы граждане не брали множество жилищных кредитов и займов, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт охарактеризовал ситуацию, актуальную на текущий момент на рынке недвижимости. Не все семейные пары реально оценивали свое финансовое положение. На одну пару оформляли несколько ипотек. Как следствие, финансовая нагрузка у людей начала расти. Сейчас много строительных компаний, которые предлагают свои услуги. Количество клиентов, напротив, снижается. По мнению эксперта, решение ЦБ РФ рассчитано на борьбу с отрицательной динамикой.

«В принципе, этот затяжной прыжок у нас продолжается. Все ждали буста спроса, но в этом году он не случился. Сложно будет всем, будут снова уходить компании-одиночки, которые не способны финансово правильно моделировать. Останутся настоящие строительные компании, преданные делу люди. Команды, которые не зависят только от ипотеки, а могут и через наличный расчет, эскроу-счета работать», — рассказал застройщик.

Эксперт высказал мнение, что клиенты становятся более грамотными. Они осознают, что за 4 млн или 6 млн руб. приобрести дом с благоустройством и инфраструктурой практически невозможно. Россияне начинают более обдуманно совершать покупки.

Эксперт Викентий Бригаднов отметил, что ситуация на рынке недвижимости изменится, когда в России появятся поселки мультиформата. Над их проектирование должны совместно работать государство, банки и девелоперы. В таком случае получится предложить готовый продукт, учитывающий интересы всех сторон.

«А пока это игра на выживание, у этого будущего нет», — заключил собеседник KazanFirst.

Ранее сообщалось, что риелтор Соловьева рекомендует россиянам приобретать недвижимость до Нового года.