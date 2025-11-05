Успеть до Нового года: эксперт считает, что у россиян осталось меньше двух месяцев для выгодной покупки квартиры

Вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Соловьева высказала мнение, что покупку недвижимости не стоит откладывать на 2026 год, сообщил newsnn.ru.

Эксперт отметила, что государство намерено ввести серьезные ограничения в выдаче льготной ипотеки. Предполагается, что изменения произойдут с февраля 2026 года. Риелтор Соловьева допустила, что нововведения затронут различные программы государственной поддержки, в том числе семейную ипотеку.

По данным эксперта, некоторые россияне копят деньги на недвижимость на депозитном счете. Елена Соловьева считает, что в таком случае не стоит откладывать приобретение квартиры на 2026 год. Лучше оформить сделку до Нового года — у граждан есть еще почти два месяца. В январе ожидаются длительные выходные, поэтому времени на заключение договора не будет.

«Субсидий от государства станет значительно меньше», — высказал мнение эксперт.

Эксперт также отметила, что на цене квадратного метра отразится повышение налогов и инвестиции. Цены постоянно корректируются. Не исключено, что возможность купить квартиру будет не у каждого человека, который сейчас планирует подобное приобретение.

«Цена корректируется, и у вас возможностей просто не будет. Вы не попадете в эту программу и не сможете взять ипотеку под 6%», — предупредила Соловьева.

Ранее финансист Трепольский заявил, что спад процентных ставок ожидается лишь в 2026 году.