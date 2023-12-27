Политолог Дмитрий Абросимов высказал мнение, что пока должность президента Украины занимает Владимир Зеленский, СВО не закончится, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт уверен, что Владимир Зеленский не согласится на решение конфликта мирным путем.

«Я напомню, что пока не погиб Дудаев, мирные переговоры с Чечней не начались», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог напоминает, что в 2024 году на Украине должны были состояться выборы президента. В итоге правительство приняло решение провести их после завершения СВО. В настоящее время нет предпосылок, что к власти придет другой человек.

Не стоит забывать, что выборы президента должны состояться в следующем году в США. Шанс, что СВО завершится, в данном случае увеличивается. Во-первых, к власти могут прийти люди, которые не захотят передавать Киеву деньги и технику.

«Евросоюз и США дают Украине примерно одинаковый объем финансирования. Если хотя бы одна из сторон откажется от поддержки, Украине попросту нечем будет воевать. Ее обяжут вступить в мирные переговоры», — отмечает эксперт.

Во-вторых, действующий президент США Джо Байден в рамках проведения успешной предвыборной кампании также может настаивать на мирных переговорах между Россией и Украиной.

Политолог Дмитрий Абросимов уверен, что до завершения СВО атаки ВСУ по территории России не прекратятся.

Ранее украинский журналист заявил об исчезновении 108 боевиков ВСУ под Авдеевкой, которым разрешили на время праздников вернуться в тыл. Политолог Сергей Разгуляев объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло случиться с целой ротой солдат.