Показатели растут, а жизнь ухудшается: Анализ данных о мониторинге развития субъектов РФ

Анализ данных Удмуртстата о мониторинге развития субъектов РФ позволяет сделать такой вывод: жизнь людей в регионе ухудшается вопреки повышению финансовых и производственных показателей, сообщает udm-info.ru .

Положительно в регионе можно оценить развитие промышленной отрасли. Это позволило Удмуртии занять 28 место в рейтинге, где собраны данные о всех регионах РФ. Ранее республика занимала 40 позицию. Не отстает и сельскохозяйственная сфера. Здесь также зафиксирован рост в рейтинге.

Несмотря на определенные достижения в сельскохозяйственной (за год рост составил 3%) и промышленной сфере, жизнь людей в регионе лучше не стала. Безработица не зафиксирована, нет и инфляции, но уровень заработных плат снизился. Доходы жителей республики заметно падают. Люди стали меньше тратить средств в магазинах, что также свидетельствует о снижении уровне жизни.

«Оценивая ситуацию 2023 года, мы наблюдаем рост индекса промышленного производства, который по логике должен повлечь за собой и рост заработной платы. Однако расходы предприятий тоже растут. Иногда это приводит к тому, что разница между регионами составляет всего несколько рублей, что на самом деле несущественно. Тем не менее, место, которое занимает республика в общем списке, оказывается ниже, чем в прошлом году», — прокомментировала корреспонденту Udm-Info сложившуюся динамику Полина Яковлева, начальник отдела сводных статистических работ Удмуртстата

Некоторые позиции рейтинга остались неизменными по сравнению с данными прошлого года. Например, уровень инвестирования никак не поменялся.