Поклонская посчитала оскорбительными слова протоиерея Ткачева о правах женщин

Советник генерального прокурора России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская на странице в интернет- мессенджере поделилась размышлениями о справедливости высказывания представителя РПЦ об абсурдности наделения женщин равными правами с мужчинами.

Наталья Поклонская отметила, что подобные публичные заявления не могут не вызывать опасения. Вскоре в школах будут проводить занятиях по религии. Нет уверенности, что детям не будут рассказывать о том, что женщины не должны находиться у власти.

«Мое личное отношение к подобному ханжеству крайне негативное и оскорбительное для всех женщин, которые в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности», — написала Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская.

Спикер призвала и мужчин выполнять свои обязанности. Нередко их отношение и поведение принуждает женщину быть сильной не только морально. Так и получается, что женщины укладывают асфальт на дорогах. Мужчина не должен делить власть ни с кем. По природе он защитник. Важно не забывать и об этой призвании сильного пола, уверена Поклонская.

Женщина во власти — это восстановление справедливости. Женщина может занимать руководящую должность в правительственной среде. При этом она будет в состоянии заработать денег для обеспечения базовых потребностей своих детей.

«И не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного быти», — считает Поклонская.

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