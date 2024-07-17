Хочет денег: митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве

Женщина накануне заявила, что митрополит домогался до ее 21-летнего сына. Ранее молодой человек из русско-японской семьи служил у него келейником.

В интервью РБК, митрополит Иларион заявил, что женщина специально внедрила к нему своего сына в попытках выманить деньги.

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», — рассказал митрополит.

Священнослужитель официально заявил, что не причастен к домогательствам. За свои слова, подчеркнул он, готов ответить в суде.

О том, что Иларион стал жертвой вымогательства, сам он рассказал РИА Новости 9 июля. По его словам, мать Георгия Вероника Сузуки потребовала от него 384 тысяч евро за уничтожение записей, которые ее сын якобы делал в его доме на скрытные устройства.

Накануне пресс-секретарь епархии протоиерей Николай Ким рассказал, что в Венгрии на Георгия Сузуки заведено уголовное дело. Он рассказал, что в январе 2024-го года во время службы в Будапеште иподиакон украл из церковной квартиры деньги и ценности, после чего скрылся в Японии.

Ранее липецкий священник Игорь Ащеулов рассказал, почему его дети хотели вступить в ряды ВСУ. В РПЦ связь с Ащеуловым опровергли, подчеркнув, что он является клириком Липецкой митрополии еще с 2008 года.