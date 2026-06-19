Покупать стали реже, кредит брать — чаще: эксперт о трендах в потребительском поведении

Доктор экономических наук, доцент Казанского федерального университета Игорь Кох высказал мнение, что в последнее время потребительское поведение россиян заметно изменилось, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению эксперта, граждане стали более осмотрительно подходить к расходам: сократилось число импульсивных и необязательных для семьи покупок, а решения о приобретениях принимаются более взвешенно. В результате общий объем продаж растет не столь активно, а в натуральном выражении может даже снижаться.

Особенно тенденция, по мнению специалиста, прослеживается в сегментах развлечений, ресторанов и других услуг не первой необходимости. На этом фоне, добавил эксперт, трансформировалось и отношение населения к заемным средствам.

«Кредиты стали брать аккуратнее. Те, кто брал неаккуратно и накопил большую нагрузку, их сейчас жестко ограничивают возможности дополнительного кредитования», — отметил в разговоре с KazanFirst доктор экономических наук доцент Казанского федерального университета Игорь Кох.

Увеличение объемов потребительского кредитования эксперт связывает с ростом цен, который вынуждает граждан чаще обращаться к заемным средствам.

«Это, конечно, объясняет не все. Все-таки снижение ставок оказалось достаточно существенным в сравнении с прошлым или позапрошлым годом. Естественно, люди стали больше потреблять в кредит при более низких ставках. Те, кто старался сдерживать свою потребительскую активность в прошлом году, сейчас активно возобновляют покупки», — высказал мнение Кох.

По наблюдениям эксперта, на этом фоне кредитные организации ужесточают подходы к обслуживанию держателей кредитных карт. В 2025 году многие клиенты столкнулись с сокращением доступных лимитов, а некоторым из них банки и вовсе обнуляли лимиты по картам.

«Кроме того, они уже не столь щедро раздают всяческие бонусы, кешбэки и прочие плюшки пользователям кредитных карт, — сказал эксперт.

В Татарстане зафиксировано сокращение выдачи новых кредитных карт — за месяц показатель уменьшился на 11,5%. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в мае жителям республики было оформлено 33,8 тыс. карт против 38,2 тыс. в апреле. Аналитики отмечают, что снижение наблюдается уже два месяца подряд.

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