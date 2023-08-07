Покупка авто из Казахстана: на что обратить внимание в первую очередь

Автоэксперт Сергей Пиголкин отмечает, что в 2022 году при покупке автомобиля в Казахстане можно было сэкономить около миллиона рублей с учетом всех растрат: оформление документов, пригона и т.д. В нынешнем году из-за ослабления рубля такую сумму сэкономить не получится, но подобное приобретение все равно будет более выгодным, сообщает nashgorod.ru .

«За 6 месяцев 2023 года на юге Тюменской области на транспортные средства, ввезённые из Республики Казахстан подано 165 заявлений на зачёт уплаченного утилизационного сбора. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 41 такое заявление», - издание «Наш город» узнало статистические данные

Основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигель и основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин поделились лайфхаками. Эксперты не рекомендуют ехать лично за авто. Идеальный вариант – если в стране проживают родственники или близкие друзья. Если нет, то стоит обратиться к перекупщикам. На авторынках Казахстана новые правила: гражданину РФ не продадут машину. К тому же везде большие очереди.

Растаможивать автомобили, привезенные из Казахстана, нет необходимости. Собственник обязан лишь оплатить утилизационный сбор. Также необходимо снять казахстанские государственные номера и поставить транспортное средство на учет в РФ. Эксперты рекомендуют не покупать сразу авто в Казахстане, а сначала изучить ценовые предложения в РФ.