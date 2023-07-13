Полдеревни превратилось в пепел: в Свердловской области с трудом потушили пожар

В деревне Шайдурихе Свердловской области начался пожар, в ликвидации которого принимали участие 137 человек и 46 единиц техники, сообщает newizv.ru . Не обошлось даже без самолета и вертолета.

На данный момент только в одном из домов нашли тело погибшей жительницы деревни. Еще несколько человек получили серьезные ожоги и обратились в больницу. 35 домов полностью уничтожены. Пострадали также различные постройки: сараи, бани и загоны для животных. Повреждено здание детского сада.

Местные власти приняли решение об организованной эвакуации населения в ближайшие села и пункты временного размещения. Будет рассматриваться вопрос, как помочь людям восстановить сгоревшие дома и документы. Жителям окажут финансовую поддержку.