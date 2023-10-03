Политические партии Волгограда опубликовали отчеты о доходах и расходах

Политические партии Волгограда предоставили официальные данные о доходах: заработали больше, чем потратили, сообщает novostivolgograda.ru .

Данные были проанализированы за второй квартал. Шесть политических партий потратили 17 миллиона рублей. Еще 18, которые входят в местную Думу, не потратили из фонда ни копейки. Заработали партии в общей сложностей большую сумму, чем расходовали - 19,6 миллиона рублей.

Те деньги, которые уже потрачены, были направлены на предвыборную кампанию: пропаганда, содержание депутатов, конференции, рабочие командировки.

Что касается доходов, то лидирует партия «Единая Россия» - 13,2 миллиона рублей. Далее в порядке убывания партии разместились следующим образом: коммунисты (4,1 млн), «Справедливая Россия» (1,3 млн), «Яблоко» (234,4 тыс), ЛДПР (281,9 тыс), «Новые люди» (340 тыс).

Ранее издание проанализировало, сколько денег необходимо иметь, чтобы провести предвыборную кампанию.