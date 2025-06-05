Политический консультант пояснил, почему Зеленский отказался от переговоров

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в продолжении встреч делегаций участниц вооруженного конфликта. По его мнению, подобные мероприятия не приводят к каким-либо результатам. Кроме того, глава киевского режима продолжает настаивать на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эксперт Павел Майдан отметил, что в конфликте принимает участие множество стран. Например, помощь оказывают Китай и Северная Корея. Страны поставляют снаряды для артиллерии, некоторые виды вооружения и ограниченный контингент военнослужащих. Большое значение имеют страны Европы и США.

«Урегулирование требует коллективных усилий, а не только харизмы или влияния одного лидера — Трампа», — рассказал корреспонденту TagilCity.ru политический консультант Павел Майдан.

По мнению эксперта, летом может состояться личная встреча лидеров США и РФ. Она станет продолжением бесед в телефонном режиме и регулярных контактов на правительственном уровне. Политический консультант предполагает, что Дональд Трамп потребует вывода войска с какого-либо направления или разрешения на мировое наблюдение за ходом боевых действий. В свою очередь Владимир Путин затронет тему санкций и потребует у США в дальнейшем не оказывать помощь Киеву.

«На повестке будут ключевые темы: прекращение огня, территориальные вопросы, а также безопасность, включая контроль над атомными объектами», — высказал мнение политический консультант.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве предупредило своих граждан о высоком риске российских ударов.