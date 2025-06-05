Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о высоком риске российских ударов

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве сообщило своим гражданам о том, что в настоящее время существует повышенная вероятность нанесения ударов со стороны России по территории Украины. Это предупреждение было опубликовано на официальном сайте американского дипломатического представительства.

Гражданам США, которые находятся в стране, участвующей в конфликте с Россией, рекомендовали быть готовыми немедленно найти убежище в случае сигнала воздушной тревоги.

«В настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовым немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — приводится в сообщении посольства США.

Примечателен тот факт, что в конце октября прошлого года американское посольство также предупредило о возможной и серьезной воздушной атаке. Затем последовал удар «Орешником».

Минувшим вечером в среду, 4 июня, по итогам телефонной беседы с Владимиром Путиным президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский лидер вынужден принять ответные меры в связи с террористическими атаками на авиабазы, совершенными на Украине.

Ранее в России заявили о способности «Орешника» разгромить Раду и офис Зеленского.