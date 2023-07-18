Politico: Государства Латинской Америки отказались осуждать Россию, авторитет ЕС подорван

Лидеры стран Евросоюза начинают менять формулировки, когда выступают с заявлениями о ситуации на Украине. Они уже не осуждают действия РФ, а лишь находятся в состоянии беспокойства. Таким мнением делится журналист издания Politico .

Корреспондент также рассказывает о ситуации, которая произошла во время заседания саммита ЕС. Случай демонстрирует, что авторитет Евросоюза уже не такой сильный, как ранее. Государствам Латинской Америки и Карибского бассейна предложили выступить с совместным заявлением с решительным осуждением действий РФ в отношении Украины. Представители Латинской Америки и их союзники отказалась.

«Неспособность согласовать текст совместной декларации станет ударом по авторитету Евросоюза в тот самый момент, когда блок стремится объединить голоса в ООН и за ее пределами в поддержку Украины», - считают авторы материала

Начались обсуждения. Переговоры длились долго, но лидеры Латинской Америки и их партнеры не изменили свою позицию, несмотря на сильное давление со стороны ЕС.

У официальных лиц было опасение, что сделать совместное заявление уже не получится совсем. Журналист отмечает, что подобные случаи негативно влияют на репутацию Евросоюза. Никакого письменного соглашения зафиксировано так и не было.