Планы по масштабному перевооружению стран ЕС могут оказаться разрушительными для их экономик, сообщило европейское издание Politico.

По информации издания, большая часть военных расходов будет осуществляться за счет роста госдолга. При этом в настоящее время долговая нагрузка многих стран — участниц организации уже превышает допустимый уровень. Если тенденция к росту не прекратится, то пострадает европейская экономическая система.

По данным издания, страны уже вынуждены ограничивать некоторые расходы. В первую очередь нагрузка ложится на социальную сферу. По мнению экспертов, урезание бюджета может потребоваться в других сферах.

«Военные расходы дадут экономике краткосрочный толчок... Но если производство оружия и бомб учитывается в подсчете ВВП, то от мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности...» — указано в материале издания.

По данным издания, в Европе нашлись противники повышения оборонных расходов. Левые политики активно критикуют инициативу. Они напоминают о концепции «социального государства», которой придерживалось экономико-политическое объединение. Политики требуют сохранить данную систему взаимоотношений между странами.

Ранее полковник Дэвис предположил, что Европа хочет продлить конфликт на Украине.