Европейские страны всеми способами пытаются затянуть украинский конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

По его словам, которые политики мечтали, чтобы к власти в США пришла Камала Харрис, с помощью которой можно было бы продлить украинский кризис еще на четыре года.

Европейские политики, отметил Дэвис, прекрасно осознают исход конфликта, понимают текущее состоянии украинской армии и имеют представление о подавляющем превосходстве российской армии, но, несмотря на это, продолжают правдоподобное отрицание.

Действия западных политиков Дэвис назвал аморальными и нелогичными, так как они затягивают конфликт, наплевав на гибель людей.

«Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов», — заключил полковник.

Ранее Дэвис заявил, что Запад может лишить Украину шансов на переговоры.