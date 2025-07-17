Politico: премьер Франции подписал «смертный приговор» политической карьере

Автор материала для издания Politico высказал мнение, что принятые в последнее время решения и внесенные предложения премьера Франции Франсуа Байру могут привести к краху его политической карьеры.

По информации издания, к провальным предложениям можно отнести снижение госрасходов на €43,8 млрд и отмену двух национальных праздников. Национальное объединение Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона раскритиковали подобные инициативы и призвали к ротации кадров в правительственном блоке.

По данным издания, французский премьер выбрал определенную стратегию — предложенные инициативы необходимы для будущих переговоров по бюджету. Политик уверен, что сможет достичь компромисса. Предполагается, что первыми проявят лояльность социалисты. Оппозиционные партии не возьмут ответственность за финансовый кризис, поэтому также согласятся на условия премьера.

По информации издания, правительство также намерено ввести «солидарный взнос». Нововведение может затронуть состоятельных граждан. Налог повысят для тех лиц, кто зарабатывает свыше €250 тыс. Лидеры социалистов считают, что пока правительство не готово идти на реальный компромисс. В правительстве же надеются, что «солидарный взнос» станет предметом торга с представителями левых.

Ранее сообщалось, что четыре европейские страны отказались покупать американское оружие для Украины.